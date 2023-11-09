ضبط طالب قتل زميله فى البحيرة بسبب خلافات قديمة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى متأثراً بإصابته .

بالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفى و(طالب ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما (تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم) .

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.