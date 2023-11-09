ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب على المواطنين من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى بمحافظة المنيا وتبين أنه (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) ، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وارتكابه عدد (9) وقائع بذات الأسلوب.