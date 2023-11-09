شبورة كثيفة غدا وأمطار رعدية ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.

كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.