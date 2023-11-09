أسعار الذهب والعملات والسبائك فى الأسواق اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر تحديث شامل في أسعار الذهب والسبائك الذهب والعملات الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 وسجلت جميع الاسعار تراجع ملحوظ في الأسواق بعد صدور قرار السماح بدخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر.



أسعار أعيرة الذهب الرئيسية في مصر عيار 24 يسجل 2948 جنيها.

عيار 21 يسجل 2580 جنيها.

عيار 18 يسجل 2211 جنيها.

أسعار العملات الذهبية العملات الذهبية في مصر تتنوع بين جنيه ذهب ونصف وربع جنيه بجانب 5 جنيهات ذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 20640 جنيها للجنيه الذهب وبلغ سعر نصف الجنيه الذهب 10320 جنيها والربع جنيه ذهب 5160 جنيها والخمسة جنيه ذهب تسجل 103200 جنيه.

أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر: سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2948 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7370 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14740 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29480 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 58960 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 91682 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 174400 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 294800 جنيه.



تطورات أسعار الذهب عالمياً وسع الذهب من خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع وذلك في ظل تماسك مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق، بينما تنتظر الأسواق اليوم حديث رئيس الفيدرالي جيروم باول.

وتتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير عند 1948 دولار للأونصة بعد أن انخفض اليوم بنسبة 0.1% وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1944 دولار للأونصة. بينما قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2%.

الذهب مستمر في فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، في ظل انتقال الاستثمارات إلى أسواق الأسهم والاستثمارات مرتفعة المخاطرة على حساب الذهب كملاذ آمن.

السبب الرئيسي وراء ضعف الطلب على الملاذ الآمن يمكن في عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وعدم تدخل أطراف أخرى في الصراع في قطاع غزة وفق رؤية جولد بيليون التحليلية، لتبدأ أخبار الحرب في التراجع في مقابل عود الأسواق للتركيز على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.