سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم ينخفض 240 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس تسجيل مستويات 20360 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية بانخفاض 240 جنيها عن السعر المسجل في سوق الذهب أمس، وتسجل مصنعية الجنيه الذهب في مصر الأسواق مستويات 250 إلي 400 جنيها وذلك بحسب اختلاف الشركة المنتجة.

وننشر سعر جرام الذهب مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2545 جنيها للجرام، في حين انخفضت الأونصة العالمية في البورصة عند 1979 دولار لتهبط دون 2000 دولار.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2909 جنيها.

عيار 21 يسجل 2545 جنيها.

عيار 18 يسجل 2181 جنيها.

الجنيه الذهب 20360 جنيه.

دخول الذهب بدون جمارك

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الاتجاه لمد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج لمدة 6 أشهر أخرى، مشيرا إلى أن المبادرة منذ إطلاقها في شهر مايو من العام الجارى، ساهمت في دخول حوالى 3 أطنان تقريباً، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الصعود في حركة المعدن الثمين.

وأشاد سامح عبد الحكيم لـ"اليوم السابع"، بقرار البنك المركزي الذي سمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة.