رئيس قضايا الدولة يستقبل رئيس القضاء الأعلى

كتب أحمد إسماعيل

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وذلك فى إطار التعاون المشترك والتكامل ما بين الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.

و قد استقبل المستشار رئيس الهيئة رئيس محكمة النقض والوفد المرافق له الذي تضمن المستشارين نواب رئيس محكمة النقض:

المستشار صلاح مجاهد مدير نيابة النقض.

والمستشار طارق عبد الباقي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.

والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.

والمستشار أحمد رفعت قاسم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.

والمستشار عادل عمارة رئيس المكتب الفني المساعد لمحكمة النقض.

والمستشار حسام حسين الجيزاوي الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الدروع التذكارية تعبيراً عن التقدير والاعتزاز المتبادل بينهما.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.