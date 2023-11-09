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رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى: نتبنى سياسة الحوار مع الجميع

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:17 م
رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى: نتبنى سياسة الحوار مع الجميع المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
كتب محمد السيد الشاذلى

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قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الحملة مرنة وتفاعلية، تتجاوب مع الأحداث وتتفاعل مع مستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.
 
وأضاف المستشار محمود فوزى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع.
 
وتابع :"اتبعنا سياسة الأبواب المفتوحة بناء على توجيه المرشح، القائمة النهائية تم إعلانها وحصل مرشحنا على رمز النجمة، الحملة ستعلن تحركتها بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية، حملتنا غير نمطية قائمة على مشاركة كافة أطياف المجتمع".
 
ويعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الاحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.
 
وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المنعقد بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.
 
 






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