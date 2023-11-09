اليوم السابع
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الخميس، 09 نوفمبر 2023 09:14 م
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جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 25 مليون جنيه فى الشركات والسيارات

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:00 م
جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 25 مليون جنيه فى الشركات والسيارات أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وأكدت المعلومات، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
 
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية – عقارات - سيارات" وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  25 مليون جنيه.






غسل اموال

اتجار بالمخدرات

غسيل اموال

تجارة العملة

النيابه العامة




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