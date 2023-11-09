تنظيف "السرة" يحمي من العدوى.. طرق سهلة

كتبت مروة محمود الياس

تنظيف السرة أحد أهم الإجراءات والعادات الصحية التى تؤثر إيجابا على الصحة العامة، هذا الجزء من الجسم غالبا ما ينسى الشخص تنظيفه جيدا، فوائد تنظيف السرة كثيرة ومتشعبة وهذا ما أكده تقرير نشر فى موقع prestyncar .

وتابع التقرير مبرزا أهم فوائد تنظيف السرة جيدا، ومؤكدا على أنه اجراء يحافظ على الصحة العامة، لأنها تعتبر مركز التوازن خاصة فى مراحل البلوغ وفقا للتقرير، وينصح بدهان السرة بقطنة من الزيت العطري كزيت عباد الشمس أو الجوجوبا.



فوائد تنظيف السرة

ومن أبرز فوائد تنظيف السرة، أنها تساعد على الوقاية من العدوى اليومية التى نتعرض لها نتيجة العوامل الخارجية الملوثة الكثيرة، فهذا المكان المغطى دائما تزيد فرص نمو البكتيريا والفطريات فيه، لذا هو الابرز للإصابة بالعدوى، وتنظيف السرة يمنع هذا، كما وجد أن هناك علاقة بين تنظيف السرة المنتظم وبين تخفيف آلام بطانة الرحم عند السيدات، وهو ما يؤكده التقرير موضحا أن هذا الروتين يساعد بدوره على الحد من آلام الطمث أيضا.

ومن أبرز فوائد تنظيف السرة بزيت الميريمية وزيت جوز الهند - وفقا للتقرير- أنه قد يعزز من فرص تحسين الصحة الانجابية لدى المرأة، ووجد أيضا ارتباطا بين تنظيفها وبين تخفيف بعض آلام العظام والمفاصل فى الجسم.

ومن أبرز فوائد تنظيف السرة أيضا أنها تساعد على الحفاظ على نظافة الجسم بالكامل لأنها قد تصدر روائح مزعجة وغير جيدة بالمرة، كما أنها تقلل فرص الإصابة بالالتهابات والفطريات والتقرحات والحساسية فى منطقة السرة والبطن وما حولهم، لأنها تعزز من سلامة الجلد وتنظيفه وتعزيز صحته ونضارته، لذا تجد من ينظفون سرتهم بانتظام فى حالة صحية جيدة خاصة صحتهم الجلدية.