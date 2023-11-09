ترودو: الهدنة المؤقتة فى غزة يجب أن تستمر لفترة كافية لإدخال المساعدات

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قال رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم /الخميس/، إن "الهدنات الإنسانية" التى تم الإعلان عنها مؤخرا لإنهاء القتال مؤقتا بين إسرائيل وحماس فى قطاع غزة، يجب أن تستمر لفترة كافية حتى يتمكن الناس من مغادرة المنطقة ووصول المساعدات.

وأعلن البيت الأبيض أن إسرائيل وافقت على وقف العمليات الإنسانية لمدة أربع ساعات يوميا فى هجومها على غزة، ابتداء من اليوم. وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى إن إسرائيل ستطبق هدنة لمدة أربع ساعات فى شمال قطاع غزة يوميًا، واصفًا هذه الخطوة بأنها "فى الاتجاه الصحيح".

كما أدان ترودو -فى تصرحيات صحفية- تصاعد حملات الكراهية فى المجتمع الكندى نتيجة حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قائلا: "هذا ليس ما نحن عليه ككنديين. وهذا شيء غير مقبول فى كندا"، ومضى رئيس الوزراء فى إدانة تصاعد الكراهية تجاه المسلمين فى جميع أنحاء العالم، وناشد الزعماء الكنديين العمل على التقريب بين المجتمعات.

وقالت شرطة مونتريال إن مدرستين يهوديتين تعرضتا لإطلاق نار خلال الليل، مما دفع جستن ترودو ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فرانسوا ليجولت، إلى الدعوة إلى الهدوء والتسامح مع تصاعد مشاعر الغضب.

وقال ترودو: "عبارات الكراهية ضد المسلمين، ضد الفلسطينيين، ضد أى شخص يلوح بالعلم الفلسطيني، هذا غير مقبول، هذا ليس ما نحن عليه ككنديين." وأضاف: "يتعين علينا جميعًا كقادة سياسيين أن نفعل كل ما فى وسعنا للعودة إلى جمع الناس معًا، والاستماع، وفهم أن هناك أشخاصًا فى جميع أنحاء هذا البلد يتألمون، ويخافون على أنفسهم، ويخافون على أطفالهم هنا فى كندا، ويخافون على حياتهم".

على جانب آخر، تظاهر عدد من المتظاهرين الكنديين، ومنهم الكنديون اليهود، يطالبون بالعدالة للشعب الفلسطينى وإيقاف عمليات الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، فى محطة يونيون فى تورونتو صباح اليوم /الخميس/.

وقالت شرطة تورونتو إنه لم يكن هناك أى انقطاع فى خدمة النقل فى المحطة، وفقا لتقارير إخبارية.