وأضاف بوتين خلال المنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان في أستانا، اليوم الخميس، "نحن واثقون من أننا سنحتفظ بالمركز الأول في العالم بتصدير وبيع القمح في الأسواق العالمية .. لقد وصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بالفعل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، وتحتل منظمتنا مكانة رائدة قوية في العالم بمحاصيل وتصدير القمح".

وأوضح أن روسيا في عام 2023 لديها محصول جيد جدا من القمح وستظل إمكانات التصدير عند 60 مليون طن.