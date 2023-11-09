بدء المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران

كتب محمود العمري - تصوير محمد الحصرى

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران المنعقد بأحد الفنادق بالجيزة، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وحضر المؤتمر عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي ، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب ، وآخرين.