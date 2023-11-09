اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:17 م
بدء المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران فريد زهران
كتب محمود العمري - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفى لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران المنعقد بأحد الفنادق بالجيزة، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.
 
وحضر المؤتمر عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي ، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب ، وآخرين.
 
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (1)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (1)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (2)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (2)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (3)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (3)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (4)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (4)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (5)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (5)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (6)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (6)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (7)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (7)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (8)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (8)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (9)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (9)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (10)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (10)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (11)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (11)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (12)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (12)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (13)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (13)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (14)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (14)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (15)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (15)

المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (16)
المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران (16)

 







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

فريد زهران

حملات ومؤتمرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة