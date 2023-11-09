اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 04:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

انفجار خزانات للغاز المسال فى سيتشوان بالصين.. فيديو

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:26 م
انفجار خزانات للغاز المسال فى سيتشوان بالصين.. فيديو انفجار فى الصين
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انفجرت خزانات للغاز المسال فى مقاطعة سيتشوان بالصين، مما أدى إلى هروب العمال من موقع الانفجار.

يذكر أنه فى سبتمبر الماضى، أفاد التلفزيون المركزى الصيني (CCTV)،  بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون في حادث انفجار غاز وقع في ورشة بمدينة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.

 

 

ونقل التلفزيون عن السلطات المحلية أن انفجار غاز عالي الضغط تسبب بمصرع 8 عمال في ورشة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 4 عمال أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق.

ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات المحلية أنه تم العثور على جثة أخرى في مكان الحادث، فيما جرى فتح تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.

 

 







الصين

انفجار فى الصين

اخبار الصين

سيتشوان

انفجار بخزانات الغاز المسال

الغاز المسال




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة