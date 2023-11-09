انفجار خزانات للغاز المسال فى سيتشوان بالصين.. فيديو

وكالات الأنباء

انفجرت خزانات للغاز المسال فى مقاطعة سيتشوان بالصين، مما أدى إلى هروب العمال من موقع الانفجار.

يذكر أنه فى سبتمبر الماضى، أفاد التلفزيون المركزى الصيني (CCTV)، بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون في حادث انفجار غاز وقع في ورشة بمدينة أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين.

🔴 خبر محزن

انفجار قوي للغاز المسال في سيتشوان



تم في البداية غمر العمال بمادة تبلغ درجة حرارتها -160 درجة مئوية، وعندما حاول الناس الهرب، انفجرت الخزانات. pic.twitter.com/pEuTXH0XGG — الصين بالعربية (@mog_china) November 8, 2023

ونقل التلفزيون عن السلطات المحلية أن انفجار غاز عالي الضغط تسبب بمصرع 8 عمال في ورشة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن 4 عمال أصيبوا وتوفي أحدهم في وقت لاحق. ونقل التلفزيون المركزي عن السلطات المحلية أنه تم العثور على جثة أخرى في مكان الحادث، فيما جرى فتح تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.