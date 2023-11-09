انتخابات الرئاسة 2024.. انتشار لافتات دعم فريد زهران مع بدء الدعاية الانتخابية

مصطفي عبد التواب – سمر سلامة

بدأت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، الدعاية الانتخابية لمرشحها، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى عن القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسى.

وانتشرت صور المرشح الرئاسي فريد زهران في عدد من محافظات الجمهورية مع بدء الدعاية الانتخابية.

كما تعقد حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وأشارت الحملة إلى عقد مؤتمرين جماهيريين يومى الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر بمحافظة أسيوط، ومؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر، ومؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر، وسوهاج 23 نوفمبر.

وأوضحت الحملة، أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

وسبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ). وتنطلق اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي. وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وسبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).

وتنطلق اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.