اليوم.. فريق تقنى أممى يصل رفح لمباشرة مهامه فى توصيل المساعدات إلى غزة

كتبت : هند المغربي

يصل الفريق التقني المدنى الإنسانى التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إلى رفح لمباشرة مهمته ووفق منسقة الأمم المتحدة الينا بانوفا يضم الفريق الأممى عدد من الخبراء المتخصصين والاستشاريين من مختلف التخصصات لافته إلى أنه سيعمل الفريق الأممى على ضمان سرعه وصول المساعدات إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى ويضم خبرا من الصحة العالمية ومكتب الامم المتحدة للشؤن الانسانيه " أوتشا " وبرنامج الاغذيه العالمى وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والأونروا والذين سيقدمون استشارات ودعم مشددة على أن حجم الاحتياجات ضخم وسيعمل الفريق بالتعاون والحكومه المصريه لضمان تقديم اكبر قدر من المساعدات

ووفق الأمم المتحدة سيتخذ الفريق من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له وذلك عقب الحصول على الموافقه من الحكومه المصريه بنشر فريق مدنى تقنى انسانى للأمم المتحدة لتوفير ووصل المساعدات إلى المحاصرين فى قطاع غزة

ومن جانبها أعربت الينا بانوفا منسقة الامم المتحدة المقيمه فى مصر عن امتنانها للحكومة المصرية لموقفها فى مساعده الفلسطنيين وتوفير وتسهيل وصول كافه المساعدات للمحاصرين فى غزة والتعاون المثمر مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة

ومن جانبها قالت د.نعيمة القصير ممثلة الصحة العالمية فى مصر فى تصريحات خاصه لليوم السابع، أن الفريق التقنى المدنى الإنسانى الذى وافقت الحكومة المصرية اليوم على نشره وفقا لإعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يضم مجموعه من الخبراء المتخصصين على أعلى مستوى وذلك للمساعدة فى عمليات التصنيف وتوفير المساعدات وايصالها إلى قطاع غزة لافته إلى أنه سيعمل بشكل وثيق مع الهلال الأحمر المصرى والجهات المعنية.

وأوضحت ممثله الصحة العالمية فى مصر، أن القرار جاء على خلفيه مخاطبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومة المصرية خلال زيارته لمصر وكذلك مدير عام الصحة العالمية وعدد من مسؤولى الوكالات الأممية المعنية لنشر فريق أممى يعمل على دعم المتضررين فى قطاع غزة مشيرة إلى أن الفريق سيبدأ عمله خلال أيام قليله وسيتخذ الفريق من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له. وفق للمتحدث باسم الأمم المتحدة.