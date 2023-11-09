اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

المناظرة الثالثة للجمهوريين.. اتفاق على دعم إسرائيل وانقسام حول أوكرانيا

الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:12 ص
المناظرة الثالثة للجمهوريين.. اتفاق على دعم إسرائيل وانقسام حول أوكرانيا الكونجرس
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب المرشحون الجمهوريون عن دعم قوى لإسرائيل فى حربها على قطاع غزة، وذلك فى ثالث مناظرة للمتنافسين على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، بينما ساد الانقسام بينهم بشأن أوكرانيا والصين.
 
 وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه كان هناك سجال حول العديد من القضايا بين رون ديسانتيس ونيكى هايلى، التى بدت منافسة لحاكم فلوريدا على المركز الثانى فى بعض استطلاعات الرأى الوطنية. وتركز أغلب النقاش على السياسة، خاصة السياسة الخارجية، بدلا من ترامب وسجله.
 
 وشارك فى المناظرة الثالثة خمسة مرشحين. فإلى جانب هايلى وديسانتيس، شارك كل من حاكم نيوجييرسى السابق كريس كريستى، والسيناتور تيم سكوت ورجل الأعمال فيفيك راماسوامى. ولم يشارك ترامب، مثلما فعل فى المناظرتين الأولتين فى ظل تقدمه بفارق هائل فى استطلاعا الرأى.
 
 
 وأعلنت هايلى، حاكمة ثاوث كارولينا وسفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، أنها ستنهى العلاقات مع الصين حتى تتوقف بكين عن قتل الأمريكيين بالفنتانيل، وهو أمر لم يقل رون إنه سيفعله. فى المقابل، قال حاكم فلوريدا إن هايلى رحبت باستثمارات الصين فى ولايتها، فى إشارة إلى صفقة أرض مع  شركة تصنيع صينية أثناء قيادتها لولاية ثاوث كارولينا.
 
وكانت مناظرة الأربعاء المرة الأولى التى يجتمع فيها المرشحون الرئاسيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، مما أسفر عن محادثة أكثر حدة فى السياسة الخارجية مقارنة بالمنتديات السابقة.
 
 وتوحد المرشحون فى التعبير عن دعمهم القوى لإسرائيل ومهاجمة "العداء للسامية" خاصة داخل الجامعات، ولم يقولوا شيئا يذكر عن حماية المدنيين الفلسطينيين فى غزة.
 
 
 لكن الانقسام المألوف فى السياسة الخارجية للجمهوريين عاد مرة أخرى عندما تطرق الحديث إلى الحرب فى أوكرانيا، واحتمالية حدوث مواجهة بين الصين وأوكرانيا.
 
 فأبدى هالى وسكوت وكريستى ملاحظات تقليدية، بتأييد تقديم مساعدات عسكرية لاوكرانيا، ودعوا إلى استثمارات أكبر فى الجيش وربط كل الصراعات العالمية. لكن راماسوامى حاول أن يبعد نفسه عنهم، وقال إن باقى المرشحين كانوا جزءا من مؤسسة السياسة الخارجيةى غير الحزبية التى تورطت فى كوارث متكررة فى الحروب الخارجية. 






مناظرة الجمهوريين

نيكى هايلى

اسرائيل

رون ديسانتيس



الموضوعات المتعلقة

تزايد انتقاد إسرائيل داخل الكونجرس.. بيرنى ساندرز يدعو إلى استخدام المساعدات لإجبار تل أبيب على التغيير..رئيس لجنة الخدمات المسلحة بـالشيوخ يطالب الدولة العبرية بالالتزام بقوانين الحرب..وخلاف حول حزمة المساعدات

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 06:10 م

شرفاء فى بلاد ازدواجية المعايير.. بابا الفاتيكان يتوسل لوقف إطلاق النار فى غزة.. استقالة رئيس مجلس بإنجلترا بسبب المجازر .. وساندرز ورشيدة يواجهان لوبي إسرائيل بالكونجرس: أوقفوا القتل وروضوا إسرائيل بالمساعدات

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:30 م

نائبة ديمقراطية بالكونجرس تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

الأحد، 05 نوفمبر 2023 09:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة