المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة إقامة ممرات إضافية لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب سمير حسنى

أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، ضرورة العمل بشكل طارئ على إقامة ممرات إضافية لإدخال المساعدات إلى غزة، خاصة وأن ما يصل إلى القطاع ليس كافيا للاستجابة للحالات الإنسانية الهائلة هناك.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية فى كلمتها خلال فعاليات مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، إن المفوضية الأوروبية تعمل منذ عقود مع سكان غزة وكانت من أكبر الجهات المانحة لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهو ما يتيح الفرص للتنسيق والاستجابة للحاجات.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية تؤيد زيادة القدرات والمساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يتم العمل مع قبرص لإقامة ممر بحري يضمن تدفق مستدام ومنظم للمساعدات.

وأوضحت أن تم إطلاق جسرا جويا إنسانيا وتسيير الكثير من الرحلات التي نقلت 300 ألف طن من الأغذية والمياه وذلك بشكل يومي، وإقامة خلية تنسيق مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأشارت إلى أنه لابد من الاستجابة للحاجة الطارئة في القطاع، ولكن يجب أيضا التفكير في المستقبل وبحث كيفية وضع حد للعنف المفرط وإعادة بصيص الأمل للإسرائيليين والفلسطينيين من خلال طرق سياسية.