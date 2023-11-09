المشدد 10 سنوات لكهربائى لاتهامه بتعاطى مخدر الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور، بمعاقبة المتهم "ا.ش.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة 50 ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14740 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، بضبط المتهم حال تعاطيه المواد المخدرة.

وتبين من التحقيقات، التى توصلت لها تحريات القسم، إلى قيام المتهم "ا.ش.ع" كهربائى، لتعاطى المواد المخدرة، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى بقسم المعمل الكيميائى، تعاطى المتهم لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر المتهم بالتحقيقات تعاطية مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.