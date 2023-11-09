المؤبد لنجار مسلح لحيازته 32 قطعة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ايوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور ، بمعاقبة المتهم " ص.ا.س" بالسجن المؤبد غيابيا،وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط ، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 20987 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان ، إلى أنه المتهم " ص.ا.س" نجار مسلح ، كان واقفا بجانب الطريق ممسكا بيده علبة سجائر، وحاول التخلص من تلك العلبة بأن ألقاها علي الأرض ، محاولا الفرار ، وتبين أن العلبة تحوي علي عدد 32 لفافة لمخدر الحشيش ،وتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.