الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار ضخم فى إيلات جنوب إسرائيل الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:14 م اثار قصف فى تل ابيب - ارشيفية كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت القاهرة الإخبارية، بسماع دوى انفجار ضخم فى إيلات جنوب إسرائيل. غزة الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة القصف الإسرائيلي على غزة قطاع غزة مؤتمر دعم غزة ايلات انفجار اسرائيل إسرائيل الموضوعات المتعلقة أكرم القصاص: مصر أرسلت ثلث المساعدات المقدمة إلى غزة رغم الظروف الاقتصادية الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:39 م النمسا تقدم حزمة جديدة من المساعدات لقطاع غزة بقيمة 2 مليون يورو الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:34 م مسئول بالجامعة العربية: القمة العربية ستؤكد أهمية وقف الحرب على غزة كأولوية قصوى الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:15 م المفوضية الأوروبية تؤكد ضرورة إقامة ممرات إضافية لإدخال المساعدات إلى غزة الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:11 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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