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القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار ضخم فى إيلات جنوب إسرائيل

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:14 م
القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجار ضخم فى إيلات جنوب إسرائيل اثار قصف فى تل ابيب - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت القاهرة الإخبارية، بسماع دوى انفجار ضخم فى إيلات جنوب إسرائيل.

 







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