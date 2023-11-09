كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو – 9 قرب سواحل اليمن.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة الصربية بلجراد مع النائب الأول لرئيس وزراء صربيا وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش التطورات في غزة.