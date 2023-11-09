الفيضانات تهدد 192 ألف شخص وتغلق 74 مدرسة فى فرنسا.. صور

وكالات

هطلت أمطار غزيرة قرب أنهار "هيم" و"آ" و"ليان" و"كانشي" بمقاطعة با دو كاليه الفرنسية، ما يعرّض 192 ألف شخص لخطر الفيضانات.

وبسبب مخاطر الفيضانات، التي بدأت في الهطول منذ يوم الإثنين، ستظل 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة يومي الخميس والجمعة.

وبحسب موقع العين الإماراتية، منذ بدء الفيضانات، تم استدعاء فرق الإطفاء في 860 مهمة، وانقطعت إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص وحصلوا على المياه المعبأة في زجاجات، وغمرت المياه نحو 60 منزلا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" إنّ الأمطار المستمرة تسببت أيضا في فيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها.

وعلى مدى 20 يوما مضت، سقطت 3 أضعاف كمية الأمطار المعتادة، وفي بعض الأماكن، هطلت أمطار في 6 أيام تعادل كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر نوفمبر بأكمله.

وأظهرت صور جوية التي التقطتها صحيفة "لا فوا دو نورد" مساحات كبيرة من الأرض تغرق تحت الماء.