اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الفيضانات تهدد 192 ألف شخص وتغلق 74 مدرسة فى فرنسا.. صور

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:59 ص
الفيضانات تهدد 192 ألف شخص وتغلق 74 مدرسة فى فرنسا.. صور فيضانات فرنسا
وكالات

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هطلت أمطار غزيرة قرب أنهار "هيم" و"آ" و"ليان" و"كانشي" بمقاطعة با دو كاليه الفرنسية، ما يعرّض 192 ألف شخص لخطر الفيضانات.

 
فرنسا

 

وبسبب مخاطر الفيضانات، التي بدأت في الهطول منذ يوم الإثنين، ستظل 74 مدرسة في شمال فرنسا مغلقة يومي الخميس والجمعة.

وبحسب موقع العين الإماراتية، منذ بدء الفيضانات، تم استدعاء فرق الإطفاء في 860 مهمة، وانقطعت إمدادات مياه الشرب عن 5200 شخص وحصلوا على المياه المعبأة في زجاجات، وغمرت المياه نحو 60 منزلا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "ميتيو فرانس" إنّ الأمطار المستمرة تسببت أيضا في فيضان أنهار صغيرة في شمال فرنسا على ضفافها.

فيضانات

 

وعلى مدى 20 يوما مضت، سقطت 3 أضعاف كمية الأمطار المعتادة، وفي بعض الأماكن، هطلت أمطار في 6 أيام تعادل كمية الأمطار التي تهطل عادة في شهر نوفمبر بأكمله.

وأظهرت صور جوية التي التقطتها صحيفة "لا فوا دو نورد" مساحات كبيرة من الأرض تغرق تحت الماء.

 

جانب من الفيضانات







فرنسا

امطار

فيضانات

فيضانات فرنسا




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