اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق: اعتقال إرهابيين واستهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:23 م
العراق: اعتقال إرهابيين واستهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، اليوم الخميس، الإطاحة بمطلوبين اثنين للقضاء بتهمتى الإرهاب وتجارة الآثار فى بغداد.

وقالت المديرية -فى بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بمطلوبين اثنين للقضاء بتهمتي الإرهاب وتجارة الآثار في قضاء التاجي ومنطقة السيدية ببغداد، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادتين 1/4 إرهاب و44 آثار".

وأضافت أنه "تم ضبط لوحة وأختام أثرية بحوزة أحدهما، حيث تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهما"

وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الأمنية العراقية أحد عناصر داعش الإرهابي في ناحية القيارة جنوب الموصل.

وعلى صعيد آخر، أعلن مصدر أمني عن استهداف قاعدة "حرير" للقوات الأمريكية، قرب مطار أربيل، بطائرة مسيرة، دون تحديد حجم الخسائر.
 







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