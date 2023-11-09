الصليب الأحمر: الوضع بمخيمات النازحين بغزة مثير للقلق وقد يتفاقم

كتب أحمد عرفة

أكد الصليب الأحمر، أن الوضع بمخيمات النازحين بغزة مثير للقلق وقد يتفاقم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم في وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع جون كيربى: "نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".