السبانخ تحارب الأنفلونزا وتقوى قلبك.. احرصى عليها فى الشتاء

كتبت إيناس البنا

مع اقتراب موسم الشتاء من الضروري إعطاء الأولوية لصحتك وصحة أطفالك من خلال دمج الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي، تكثر معه أيضا الخضروات الورقية الخضراء التى تتمتع بالكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية مناعة الجسم.