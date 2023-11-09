اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يصدق على قانون بشأن تطوير ميناء سفاجا البحرى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:31 م
الرئيس السيسى يصدق على قانون بشأن تطوير ميناء سفاجا البحرى.. اعرف التفاصيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 176 لسنة 2023 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الاغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا لشركة سفاجا لتشغيل المحطات"شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة - تحت التأسيس- والمزمع تأسيسها من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ "شركة مساهمة عامة"- جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد- سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد).
 
ويأتي القانون في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير الموانئ البحرية المصرية بالشكل الذى يؤهلها إلى الاضطلاع بدور فاعل في خطة التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة فقد قامت وزارة النقل باستثمار نحو 2.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحرى لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة المصرية والعالمية.
 
نشر القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.






السيسى

عاجل

الجريدة الرسمية

البنية الفوقية

ميناء سفاجا

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة