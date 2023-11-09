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الرئيس السيسى للمستشار الألمانى: حل الدولتين الطريق للسلام العادل والدائم بالشرق الأوسط

الخميس، 09 نوفمبر 2023 05:30 م
الرئيس السيسى للمستشار الألمانى: حل الدولتين الطريق للسلام العادل والدائم بالشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تناول متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب، وهو ما أعرب معه المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات. 
 
وتناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة حيث شدد الرئيس على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.






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