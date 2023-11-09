اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:09 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات).
 
 
 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 11 مليون جنيه ). 
 
 






غسل الاموال

جرائم غسل الاموال

الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة