الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 ملايين جنيه ).