اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:18 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .
 
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 ملايين جنيه ). 
 






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