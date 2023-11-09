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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: هدنة توقف القتال 4 ساعات يوميا فى غزة غير كافية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:30 م
البعثة الأممية لحقوق الإنسان: هدنة توقف القتال 4 ساعات يوميا فى غزة غير كافية غزة
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأ إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن هدنة توقف القتال لمدة أربع ساعات يوميا فى قطاع غزة غير كافية.

وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك آليات تنتهجها المنظمات الدولية وبعض الإجراءات القانونية بشأن إدانة المتورطين فى أعمال القتل بحق المدنيين بقطاع غزة.







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