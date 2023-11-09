البرلمان العربى مشيدًا بموقف مصر فى دعم فلسطين: تنتصر للعرب والإنسانية

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أشاد البرلمان العربي بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف دائما الانتصار لقضايا العرب والإنسانية وخاصة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين.

وقال النائب علاء عابد نائب البرلمان العربي في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع": "موقف القيادة السياسية المصرية من اللحظة الأولى وهوة موقف واضح وصريح وهو دعم القضية الفلسطينية والعمل على إحياء مسار السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح نائب رئيس البرلمان العري أن فلسطين هي قضية العرب أجمعين، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجري وتلقي اتصالات من رؤساء الوزراء وإرساء دول العالم لحرص الشديد على نفاذ هدنة في قطاع غزة ".

وأكد" عابد "أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية تؤكد دور مصر المحوري، مضيفا:" الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي ويدعمه في قراراته الداعمة للشعب الفلسطيني، وسيذكر التاريخ أن السيسي أول من طبقوا حقوق الإنسان مع جيرانهم سواء فلسطين أو السودان باستقبال مئات الآلاف بعد الأحداث الأخيرة أو ليبيا بعد الإعصار المدمر ".

وقال إن مصر بلد تحتضن الجميع ولا تنظر لضيوفنا إلا من باب أنهم ضيوف كرام وهذه أولى مبادئ حقوق الإنسان التي نطبقها وللأسف يتشدق بها أوروبا وأمريكا دون تطبيق لكن التاريخ لإينسي ولا يغفل والعار سيحل بكل من صمت علي الحصار والإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال والمدنيين العزل".

وأكد أن قرار الرئيس السيسي بفتح معبر رفح لدخول المصابين وعلاجهم هو تفعيل للقانون الدولي الإنساني واتفاقيه جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا: "موقف السيسي أكد علي أن الشعب المصري أحسن الاختيار لقائد وزعيم وطني إنسان يشعر بجيرانه ويطبق حقوق الإنسان ويحافظ علي الأمن القومي المصري وأرض مصر في ذات الوقت لذلك خرج ملايين المصريين لدعم السيسي والقضية الفلسطينية".