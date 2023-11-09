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الاحتلال الإسرائيلى: أسقطنا هدفا بنظام باتريوت فى المنطقة الصحراوية الجنوبية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:13 م
الاحتلال الإسرائيلى: أسقطنا هدفا بنظام باتريوت فى المنطقة الصحراوية الجنوبية الاحتلال
كتب أحمد عرفة

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أكد الاحتلال الإسرائيلي إسقاطه هدفا بنظام باتريوت في المنطقة الصحراوية الجنوبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم في  وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا في منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض  :"نعتقد بأن فترات التوقف في القتال خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع جون كيربى :"نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة في وقت قريب".

 

 

 







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