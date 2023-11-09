الاتحاد الأوروبى يرسل مجموعة من كلاب كشف المتفجرات لأوكرانيا

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زود الاتحاد الأوروبى أوكرانيا بمجموعة ثانية من كلاب كشف المتفجرات والألغام التى تم تدريبها فى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه تم اعتماد الكلاب ونقلها إلى القائمين على القوات المسلحة الأوكرانية بعد دورة تكيف استمرت أسبوعين فى وحدة حرس الحدود الكارباتية فى نوى ساتش (جنوب بولندا).



وقال ممثل المفوضية الأوروبية مارتن شيفر، إن الحرب الروسية فى أوكرانيا أدت إلى حقيقة أن أوكرانيا لديها الآن آلاف الألغام والذخائر غير المنفجرة، والتى يمثل التخلص منها تحديًا كبيرًا لكييف.



وأضاف شيفر: "تواجه أوكرانيا تحديًا كبيرًا لم يواجهه أحد من قبل، تطهير جميع الأراضى التى توجد بها هذه العبوات الناسفة. فهذه الأراضى تشغل مساحة أراضى النمسا والدنمارك وهولندا مجتمعة".