الأردن وبنجلادش يناقشان تطورات العدوان الإسرائيلى على غزة

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بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم /الأربعاء/، مع أمين عام وزارة الخارجية في بنجلادش السفير مسعود بن مؤمن والوفد المرافق له، أوجه التعاون والتنسيق في المجالات كافة، كما استعرضا آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة؛ لوقف العدوان على غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية، وضرورة تكثيفها لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.



وأكدا الجانبان الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق لهذه الغاية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وشددا على أهمية البناء على القرار الذي قدمه الأردن وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.



وفي مجال العلاقات الثنائية، أفادت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان اليوم - بأن الاجتماع تناول سبل تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية والسياحية، وتعزيز التفاعل الشعبي بين البلدين الشقيقين، كما بحث الجانبان إمكانية إيجاد خطوط طيران منتظمة بين البلدين لإعطاء الزخم اللازم لتعزيز التعاون.



كما ناقش الجانبان، الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، لغايات مأسسة التنسيق والتعاون القائم بين البلدين.