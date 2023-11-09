وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان الأربعاء- أن الوزير وقع اتفاقية تمويل - بصيغة هبة - للمساهمة في تمويل إجراءات مواكبة الصندوق الائتماني لحوض "آركين" بقيمة مليوني يورو؛ وسترفع قيمة هذه الاتفاقية "الهبات" المقدمة من البنك لصندوق الائتمان لحوض آركين إلى 17ر8 مليون يورو.

وتدعم ألمانيا، حماية التنوع البيولوجي في موريتانيا من خلال محمية "حوض آركين" الواقعة على شاطئ الاطلسي بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو عبر البنك الألماني على شكل "هبات"؛ تبلغ قيمة تمويله 25ر5 مليون يورو، تشمل استثمارات في البنى التحتية. وتزخر محمية حوض آركين بأجود أنواع الأسماك والطيور.