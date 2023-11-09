أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:
-الطماطم بـ 15.5جنيه.
-البطاطس بـ 18 جنيها.
-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
-الكوسة بـ10 جنيهات.
الجزر 12.5جنيه.
-الخيار بـ 14.5 جنيه.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 17 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 28.5 جنيه.
-الليمون بـ 28.5 جنيه.
جوافه بـ 17 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى 17 جنيها.
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