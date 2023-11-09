اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالي:
 
-الطماطم بـ 15.5جنيه.   
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها.
 
‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها.
 
-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.   
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎الجزر 12.5جنيه.  
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 13.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 17 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 28.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه.
 
 جوافه بـ 17 جنيها.  
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
-الموز البلدى 17 جنيها.






أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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