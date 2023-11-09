أسرة ترامب فى مرمى الملاحقات القضائية.. إيفانكا تمثل أمام المحكمة بتهم احتيال

وكالات

مثلت ابنة الرئيس الأمريكي السابق إيفانكا ترامب أمام المحكمة بنيويورك في إطار القضية المدنية المرتبطة بالاحتيال والتي تهدد بشل الإمبراطورية التجارية العائلية.

ورغم أن إيفانكا البالغة 42 عاما والتي غادرت منظمة ترامب عام 2017 لتصبح مستشارة للبيت الأبيض في عهد والدها ليست متهمة في القضية، إلا أن مذكرة استدعاء صدرت بحقها للإدلاء بشهادتها.

وأفاد موظف مسؤول عن النظام في قاعة المحكمة "يدعو الشعب إيفانكا ترامب"، ليرد القاضي آرثر إنغورون مازحا "من تكون؟".

يواجه دونالد ترامب ونجلاه الأكبر دونالد جونيور وإريك إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين في منظمة ترامب اتهامات بتضخيم قيمة العقارات والأصول المالية التابعة للمنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وأفادت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت القضية، قبيل إدلاء إيفانكا ترامب بشهادتها، بأنها "ضمنت قروضا وتفاوضت عليها لتأمين شروط أفضل بناء على بيانات مزيّفة عن الوضع المالي" للمنظمة.

وقالت للصحافيين "ستحاول النأي بنفسها عن الشركة.. لكن للأسف، ستكشف الوقائع أنها كانت في الحقيقة متورطة إلى حد كبير. كشفنا الخطة واستفادت منها شخصيا".