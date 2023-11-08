وزير الخارجية الأمريكى: نرفض التهجير القسرى للفلسطينيين الآن وفى المستقبل

كتب سمير حسنى

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن اجتماع طوكيو ركز على الأزمة بالشرق الأوسط والهدنة الإنسانية ومعالجة الحاجات الطارئة، مؤكدا أن بلاده تريد انتهاء الصراع في أسرع وقت لتخفيف معاناة المدنيين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجموعة السبع في اليابان، أن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن وفي المستقبل وترفض إعادة احتلالها، مضيفا: لا ينبغي فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها.

وأشار إلى أن واشنطن تدعم عيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية.