وزارة الصحة: الوضع الوبائى لكورونا مستقر والإصابات اليومية معدومة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن الوضع الوبائى لكورونا مستقر ومعدلات الإصابات اليومية تكاد تكون منعدمة وحذر من لجوء البعض للحصول على حقنة البرد لمواجهة أعراض الانفلونزا أو الكورونا وأضاف: هناك حالات وفاة حدثت خلال الفترة الماضية بسبب حقن البرد المنتشرة والحصول عليها بشكل عشوائي من قبل المواطنين.

ونصح بعدم الحصول على المضادات الحيوية لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا وعدم تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة والمختص.

وأكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي سيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد. ​

وأوضح رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية، لذا نستطيع بوعينا أن نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ لذلك لا بد من تكملة جرعة المضاد الحيوي التي وصفها الطبيب حتى النهاية.