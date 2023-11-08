وزارة الأوقاف تصدر إعلانا هاما بشأن الراغبين بالحج (التأشيرات غير الإشرافية)

كتب لؤى على

قالت وزارة الاوقاف انه نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1445هــ ، رأت اللجنة المشرفة إعطاء الفرصة للعاملين المتقدمين بدون مرافقين ممن سجلوا رغبتهم في دخول القرعة الفردية على الموقع، وهم:

1. وائل محمد البكري أحمد - القليوبية - إمام وخطيب 2. رضا عبد الحليم محمد التراس - الإسكندرية - إمام وخطيب 3. نادية الدمرداش محمد السيد شيحة - هيئة الأوقاف - مدير عام الموارد البشرية 4. منى سيد عبدالله على - هيئة الأوقاف - كاتبة بالإدارة الهندسية 5. عيد عبدالفتاح أحمد عبدالله - الشرقية - عامل مسجد 6. عزه أحمد الصاوي - القاهرة - مراجعة حسابات 7. أحمد محمود عزمي غرغل - جنوب سيناء - كبير 8. عصام الدين أحمد فايز على - القاهرة - إمام وخطيب 9. عيسى على محمد أحمد - أسيوط - مؤذن مسجد 10. عرفات عمر على محمد - أسوان - فنى تنفيذى 11. عبد الجواد محمد كامل - بني سويف - فني صيانة رابع 12. أيمن محمد عبد المنعم عبد النبي - القليوبية - إمام وخطيب 13. محمد إسماعيل السيد مراد - القاهرة - إمام وخطيب 14. محمد سعد عبد الجواد السعدني - البحيرة - رئيس قسم الأمن بهيئة الأوقاف منطقة البحيرة 15. عبدالباقي عبدالسميع عبد الباقي يوسف الشيخ - الدقهلية - إمام وخطيب 16. سمير محمد محمود يوسف - أسوان - إمام وخطيب 17. محمود أحمد محمد بتت - الغربية - إمام وخطيب 18. محمد الشحات إدريس إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب 19. يحيى زكريا أحمد عبد العال - سوهاج . - فنى تنفيذ 20. محمد محمود إبراهيم خليل - البحيرة - إمام وخطيب 21. دولت أبوسليمان محمد صالح - الديوان العام - باحث أول شئون أوقاف 22. سعد الدين طه عبدالغنى محمد - المنيا - إمام وخطيب 23. محمد فواد إبراهيم طلب - سوهاج - باحث دعوة 24. محمود محمد أمين جاب الله - الفيوم - مسئول شئون القرآن 25. زكريا محمد الصغير محمد محمد فتح الله - القليوبية - إمام وخطيب 26. أحمد عدلي السيد محمد حسن عسكر - الشرقية - إمام وخطيب 27. محمود صبري اسماعيل أبو الروس - المنوفية - مؤذن مسجد 28. قاسم أحمد الشحات رمضان - الدقهلية - إمام وخطيب 29. صابر أحمد محمد الفقي - البحيرة - إمام وخطيب 30. عمر رجب عبدالحكيم جوده - الإسكندرية - إمام وخطيب 31. يحيى سيد أحمد إبراهيم محمد فايد - الغربية - إمام وخطيب 32. محمد مصطفى أحمد مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب 33. السيد العربي السيد محمد الأنور - الديوان العام - مفتش عام بالحوكمة 34. فاتن فاروق أحمد - هيئة الأوقاف - رئيس قسم الضرائب العقارية 35. محمد حسن أحمد بيومى - أسوان - إمام وخطيب 36. حماد علي حماد محمد النقيب - الجيزة - إمام وخطيب 37. دويدار رمضان دويدار - الشرقية - إمام وخطيب 38. محمد رأفت عبد الغني القبيصي - الغربية - إمام وخطيب 39. أحمد عبد العظيم علي ملوحة - دمياط - إمام وخطيب 40. محمد أحمد درويش محمد - بني سويف - إمام وخطيب 41. عبده كامل محمود محمد حجازي - الدقهلية - إمام وخطيب 42. محمود عبد الغفار مرسي حسن - الفيوم - إمام وخطيب

كما رأت اللجنة إتاحة الفرصة لتعديل الرغبات للدخول في القرعة الفردية لمن سجل الرغبة في أداء فريضة الحج بمرافق ، وهم: 1. حسن عبد العظيم حسن محمد - بني سويف - عامل مسجد 2. نصار سعد محمد نصار - شمال سيناء - مدير إدارة رفح٢الماسورة 3. محمد جاد الرب محمد - قنا - عامل 4. عبد الستار محمد محمد عمارة - كفر الشيخ - إمام وخطيب 5. عبد الجابر سيد عبدالعال سيد - أسوان - مؤذن 6. رمضان خضير خضير علي - بور سعيد - مؤذن مسجد 7. مي عبد الله إبراهيم حسن الساعي - القاهرة - مراجعة حسابات 8. أحمد محمد صالح عبد الرحمن - الإسكندرية - إمام وخطيب 9. عبد الفتاح محمد عبد الرحيم على - الإسماعيلية - إمام خطيب 10. أحمد محمد رفعت عبد الفتاح سيد أحمد - الدقهلية - إمام وخطيب 11. تامر محمد محمد الاعرج - الدقهلية - عامل مسجد 12. ياسر حسن على محمد - الشرقية - إمام وخطيب 13. محمود قنديل محمد البرلسى - البحيرة - إمام وخطيب 14. عبدالحميد عبدالبصير عبدالحميد رسلان - القاهرة - إمام وخطيب 15. حاتم أبوبكر عبدالكريم محمد سالم - الإسكندرية - مدير ادارة 16. أحمد مهران محمد مهران - هيئة الأوقاف المصرية - مدير عام منطقة قنا 17. فاروق علي كمال عبدالسميع - كفر الشيخ - إمام وخطيب 18. هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز - الجيزة - إمام وخطيب 19. أحمد محمد محمد عبد النبي - الدقهلية - مفتش متابعة 20. أحمد علي عبده شاهين - دمياط - إمام وخطيب 21. رشاد صلاح الدين محمد حسنين - القليوبية - مدير إدارة نظم المعلومات 22. علاء أبو الحمد محمود إسماعيل - سوهاج - عامل مسجد 23. عمرو عبد اللطيف إبراهيم محمد ماضي - دمياط - إمام وخطيب 24. السيد عاطف السيد عبد النبي إبراهيم خليل - المنوفية - إمام وخطيب 25. محمد فريد السيد عبد الفتاح - القليوبية - رئيس المخازن والعقود والمشتريات 26. أحمد فرج عبد القادر حسن - قنا - إمام وخطيب 27. محمود حامد أبو النجا - دمياط - مفتش دعوة 28. محمد فتحي محمود هزاع - شمال سيناء - إمام وخطيب 29. رجب سالم عبد الحكيم عبد الجليل - البحيرة - إمام وخطيب 30. محمد كرم على محمود - أسيوط - مفتش إداري 31. إبراهيم عبدالله محمود محمد - الجيزة - إمام وخطيب 32. محمد عبدالله يوسف نبهان - القليوبية - إمام وخطيب 33. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - إمام وخطيب 34. محمد علي محمد الزيات - الغربية - إمام وخطيب 35. أحمد محمد عبد الفتاح عبدالحميد - كفر الشيخ - إمام وخطيب 36. عمر السيد محمود عبدالله - القاهرة - إمام و خطيب 37. السعيد محمود محمد عبد العال - دمياط - إمام وخطيب 38. إبراهيم مسعد إبراهيم الحسانين - الغربية - إمام وخطيب 39. محمود فتحى محمود هزاع - شمال سيناء - إمام وخطيب 40. محمود عبدالغني راف الله عبدالله - البحيرة - إمام وخطيب 41. محمد رضا إبراهيم علي - القاهرة - إمام وخطيب 42. بدرية عطا لله علي - الأقصر - مفتش إداري بهيئة الأوقاف 43. مصطفى عبده قطب سلامه - البحيرة - إمام وخطيب 44. سراج الدين محمد محمد سيف عطيه - الجيزة - إمام وخطيب 45. محمد رضا إبراهيم لاشين - الغربية - مفتش أملاك منطقة طنطا 46. محمد حمدي على خليل - قنا - إمام وخطيب 47. محمد جمال محمد عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب فعلى الراغبين منهم تعديل رغبتهم للدخول في القرعة الفردية بدون مرافق التأكيد عبر الرابط التالي: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc41czoBXh.../viewform...