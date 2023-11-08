وزارة الأوقاف تصدر إعلانا هاما بشأن الراغبين بالحج (التأشيرات غير الإشرافية)

قالت وزارة الاوقاف انه نظرًا لكثرة أعداد المتقدمين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1445هــ ، رأت اللجنة المشرفة إعطاء الفرصة للعاملين المتقدمين بدون مرافقين ممن سجلوا رغبتهم في دخول القرعة الفردية على الموقع، وهم:
1. وائل محمد البكري أحمد - القليوبية - إمام وخطيب
2. رضا عبد الحليم محمد التراس - الإسكندرية - إمام وخطيب
3. نادية الدمرداش محمد السيد شيحة - هيئة الأوقاف - مدير عام الموارد البشرية
4. منى سيد عبدالله على - هيئة الأوقاف - كاتبة بالإدارة الهندسية
5. عيد عبدالفتاح أحمد عبدالله - الشرقية - عامل مسجد
6. عزه أحمد الصاوي - القاهرة - مراجعة حسابات
7. أحمد محمود عزمي غرغل - جنوب سيناء - كبير
8. عصام الدين أحمد فايز على - القاهرة - إمام وخطيب
9. عيسى على محمد أحمد - أسيوط - مؤذن مسجد
10. عرفات عمر على محمد - أسوان - فنى تنفيذى
11. عبد الجواد محمد كامل - بني سويف - فني صيانة رابع
12. أيمن محمد عبد المنعم عبد النبي - القليوبية - إمام وخطيب
13. محمد إسماعيل السيد مراد - القاهرة - إمام وخطيب
14. محمد سعد عبد الجواد السعدني - البحيرة - رئيس قسم الأمن بهيئة الأوقاف منطقة البحيرة
15. عبدالباقي عبدالسميع عبد الباقي يوسف الشيخ - الدقهلية - إمام وخطيب
16. سمير محمد محمود يوسف - أسوان - إمام وخطيب
17. محمود أحمد محمد بتت - الغربية - إمام وخطيب
18. محمد الشحات إدريس إبراهيم - الشرقية - إمام وخطيب
19. يحيى زكريا أحمد عبد العال - سوهاج . - فنى تنفيذ
20. محمد محمود إبراهيم خليل - البحيرة - إمام وخطيب
21. دولت أبوسليمان محمد صالح - الديوان العام - باحث أول شئون أوقاف
22. سعد الدين طه عبدالغنى محمد - المنيا - إمام وخطيب
23. محمد فواد إبراهيم طلب - سوهاج - باحث دعوة
24. محمود محمد أمين جاب الله - الفيوم - مسئول شئون القرآن
25. زكريا محمد الصغير محمد محمد فتح الله - القليوبية - إمام وخطيب
26. أحمد عدلي السيد محمد حسن عسكر - الشرقية - إمام وخطيب
27. محمود صبري اسماعيل أبو الروس - المنوفية - مؤذن مسجد
28. قاسم أحمد الشحات رمضان - الدقهلية - إمام وخطيب
29. صابر أحمد محمد الفقي - البحيرة - إمام وخطيب
30. عمر رجب عبدالحكيم جوده - الإسكندرية - إمام وخطيب
31. يحيى سيد أحمد إبراهيم محمد فايد - الغربية - إمام وخطيب
32. محمد مصطفى أحمد مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب
33. السيد العربي السيد محمد الأنور - الديوان العام - مفتش عام بالحوكمة
34. فاتن فاروق أحمد - هيئة الأوقاف - رئيس قسم الضرائب العقارية
35. محمد حسن أحمد بيومى - أسوان - إمام وخطيب
36. حماد علي حماد محمد النقيب - الجيزة - إمام وخطيب
37. دويدار رمضان دويدار - الشرقية - إمام وخطيب
38. محمد رأفت عبد الغني القبيصي - الغربية - إمام وخطيب
39. أحمد عبد العظيم علي ملوحة - دمياط - إمام وخطيب
40. محمد أحمد درويش محمد - بني سويف - إمام وخطيب
41. عبده كامل محمود محمد حجازي - الدقهلية - إمام وخطيب
42. محمود عبد الغفار مرسي حسن - الفيوم - إمام وخطيب
كما رأت اللجنة إتاحة الفرصة لتعديل الرغبات للدخول في القرعة الفردية لمن سجل الرغبة في أداء فريضة الحج بمرافق ، وهم:
1. حسن عبد العظيم حسن محمد - بني سويف - عامل مسجد
2. نصار سعد محمد نصار - شمال سيناء - مدير إدارة رفح٢الماسورة
3. محمد جاد الرب محمد - قنا - عامل
4. عبد الستار محمد محمد عمارة - كفر الشيخ - إمام وخطيب
5. عبد الجابر سيد عبدالعال سيد - أسوان - مؤذن
6. رمضان خضير خضير علي - بور سعيد - مؤذن مسجد
7. مي عبد الله إبراهيم حسن الساعي - القاهرة - مراجعة حسابات
8. أحمد محمد صالح عبد الرحمن - الإسكندرية - إمام وخطيب
9. عبد الفتاح محمد عبد الرحيم على - الإسماعيلية - إمام خطيب
10. أحمد محمد رفعت عبد الفتاح سيد أحمد - الدقهلية - إمام وخطيب
11. تامر محمد محمد الاعرج - الدقهلية - عامل مسجد
12. ياسر حسن على محمد - الشرقية - إمام وخطيب
13. محمود قنديل محمد البرلسى - البحيرة - إمام وخطيب
14. عبدالحميد عبدالبصير عبدالحميد رسلان - القاهرة - إمام وخطيب
15. حاتم أبوبكر عبدالكريم محمد سالم - الإسكندرية - مدير ادارة
16. أحمد مهران محمد مهران - هيئة الأوقاف المصرية - مدير عام منطقة قنا
17. فاروق علي كمال عبدالسميع - كفر الشيخ - إمام وخطيب
18. هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز - الجيزة - إمام وخطيب
19. أحمد محمد محمد عبد النبي - الدقهلية - مفتش متابعة
20. أحمد علي عبده شاهين - دمياط - إمام وخطيب
21. رشاد صلاح الدين محمد حسنين - القليوبية - مدير إدارة نظم المعلومات
22. علاء أبو الحمد محمود إسماعيل - سوهاج - عامل مسجد
23. عمرو عبد اللطيف إبراهيم محمد ماضي - دمياط - إمام وخطيب
24. السيد عاطف السيد عبد النبي إبراهيم خليل - المنوفية - إمام وخطيب
25. محمد فريد السيد عبد الفتاح - القليوبية - رئيس المخازن والعقود والمشتريات
26. أحمد فرج عبد القادر حسن - قنا - إمام وخطيب
27. محمود حامد أبو النجا - دمياط - مفتش دعوة
28. محمد فتحي محمود هزاع - شمال سيناء - إمام وخطيب
29. رجب سالم عبد الحكيم عبد الجليل - البحيرة - إمام وخطيب
30. محمد كرم على محمود - أسيوط - مفتش إداري
31. إبراهيم عبدالله محمود محمد - الجيزة - إمام وخطيب
32. محمد عبدالله يوسف نبهان - القليوبية - إمام وخطيب
33. محمد أحمد الشحات النمراوي - جنوب سيناء - إمام وخطيب
34. محمد علي محمد الزيات - الغربية - إمام وخطيب
35. أحمد محمد عبد الفتاح عبدالحميد - كفر الشيخ - إمام وخطيب
36. عمر السيد محمود عبدالله - القاهرة - إمام و خطيب
37. السعيد محمود محمد عبد العال - دمياط - إمام وخطيب
38. إبراهيم مسعد إبراهيم الحسانين - الغربية - إمام وخطيب
39. محمود فتحى محمود هزاع - شمال سيناء - إمام وخطيب
40. محمود عبدالغني راف الله عبدالله - البحيرة - إمام وخطيب
41. محمد رضا إبراهيم علي - القاهرة - إمام وخطيب
42. بدرية عطا لله علي - الأقصر - مفتش إداري بهيئة الأوقاف
43. مصطفى عبده قطب سلامه - البحيرة - إمام وخطيب
44. سراج الدين محمد محمد سيف عطيه - الجيزة - إمام وخطيب
45. محمد رضا إبراهيم لاشين - الغربية - مفتش أملاك منطقة طنطا
46. محمد حمدي على خليل - قنا - إمام وخطيب
47. محمد جمال محمد عبدالله - القاهرة - إمام وخطيب
فعلى الراغبين منهم تعديل رغبتهم للدخول في القرعة الفردية بدون مرافق التأكيد عبر الرابط التالي:
وذلك في موعد أقصاه الجمعة 10 نوفمبر 2023م، حيث سيتم إجراء القرعة يوم السبت القادم 11 نوفمبر 2023م ، علمًا بأنه في حالة توفر أي تأشيرات عن عدد العاملين الأساسيين سيتم عمل قرعة بين المرافقين.
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