اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن تعارض النقل القسرى للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:00 ص
واشنطن تعارض النقل القسرى للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة أهالى غزة يغادرون منازلهم جراء العدوان الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أكدت الخارجية الأمريكية معارضة واشنطن للنقل القسري للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لا تؤيد بأي شكل من الأشكال نقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة"، وتابع: "هذه ليست السياسة التي نتمسك بها، ونحن لا ندرس ذلك".

وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت في بيان لها، صدر في أعقاب لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن بلينكن أعرب عن معارضته للنقل القسري للفلسطينيين.

وحسب البيان، أكد بلينكن أن واشنطن ستسعى إلى تحقيق التسوية في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.







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