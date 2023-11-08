واشنطن تشيد بجهود بغداد لإرسال الشحنة الثالثة من المساعدات إلى غزة

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أشادت السفيرة الامريكية لدى بغداد آلينا رومانوسكي بجهود الحكومة العراقية في إرسال شحنة ثالثة تحتوي على 11 طنا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت رومانوسكي ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن : " أشيد بجهود الحكومة العراقية لإرسالها شحنة ثالثة تحتوي على 11 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن المهم الاستمرار في إيصال المساعدات الغذائية والمياه والمواد الطبية إلى الأبرياء في القطاع".

وكان مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجه في وقت سابق بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية لغرض إيصال المساعدات التي تتضمن مستلزمات طبية وعلاجية، واحتياجات إنسانية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.