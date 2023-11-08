نيجيريا تلغي زيارة رئيس وزراء التشيك بسبب دعم بلاده لإسرائيل

أحمد علوى

اتخذت الحكومة النيجرية خطوة ضد التشيك للتعبير عن رفض موقفها الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها "إبادة جماعية".

وذكرت وسائل إعلام أن أبوجا أخبرت رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأنها ألغت زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيجيريا.

ولفتت إلى أن إلغاء الزيارة جاء ردا على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.

يذكر أن الزيارة كانت جزءا من جولة أفريقية يقوم بها رئيس وزراء التشيك شملت دولا أخرى بينها الكاميرون.

ويستمر التصعيد بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق الفصائل ، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع كما وضعت قيودا كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، وتابع: "يجب أن تكتمل خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة"، محذرا من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة حرصا على علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10 آلاف شهيد، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي حتى أمس الاثنين.

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر الجاري، وصلت إلى 347 جنديا.