مفوض حقوق الإنسان من القاهرة: معبر رفح شريان الحياة لـ2.3 مليون شخص فى غزة

كتبت: هند المغربي

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "عدت الآن من معبر رفح والذي يمثل شريان الحياة لأكثر من 2.3 مليون شخص منذ شهر"، مضيفا: "شاهدت ما يحدث في غزة وهو بالفعل كابوس حقيقي والناس يعانون في ظل القصف المستمر ويكافحون من أجل المياه والغذاء والحياة وينعون أهلهم الذين يتوفون كل لحظة".

وأضاف مفوض حقوق الإنسان: "غزة قبل ٧ أكتوبر كانت بالفعل توصف بأنها أكبر سجن مفتوح في العالم"، لافتا إلى أن العقاب الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلى والإخلاء والتهجير والقصف المستمر علي الناس في غزة هو جرائم حرب" مشيرا إلى أن حصيلة الوفيات تتخطي ١٠ آلاف شخص أكثرهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن هذا لا يمكن أن يستمر.

وأشار مفوض حقوق الإنسان إلى أنه منذ ٥٦ عاما من الاحتلال ما يحدث الآن هو الأسوأ طوال السنوات، لافتا إلى أن العالم لا يمكن أن يتحمل الآن معايير مزدوجة فلابد أن نقيم الوضع، مؤكدا أن المعايير الدولية معروفة وعلي الجميع الالتزام بها، مشيرا إلي أن الهجمات علي المنشآت الطبية وعلى العاملين كلها محظورة وممنوعة ولابد من توصيل المساعدات بشكل عاجل ومكثف.