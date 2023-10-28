احمى طفلك من تقلبات الجو.. أطعمة مهمة لتعزيز مناعته

كتبت نهير عبد النبى

مع التقلبات الجوية وتغيير فصول السنة قد تزداد الفيروسات والأوبئة ما يؤثر على صحة الجسم ومناعته وخصوصًا على الأطفال فقد تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وغيرها.

لذلك يقدم "اليوم السابع" بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة وحسب ما ذكره موقع under5s فهى:

- التوت التوت مليء التوت مليء بمضادات الأكسدة للمساعدة في الحفاظ على لياقة الجهاز المناعي لدى طفلك الدارج أو في مرحلة ما قبل المدرسة.

- البروكلي قد لا يكون البروكلي المفضل لدى الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة، ولكن ليس سراً أن البروكلي هو مصدر غذائي قوي، ويحتوي على عدد من معززات جهاز المناعة، بما في ذلك الفيتامينات C وA وE وعدد من مضادات الأكسدة.

- البيض

أظهرت الأبحاث أنه عندما يعاني الشخص من نقص فيتامين د، فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، والبيض هو أحد الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين د بشكل طبيعي.

كما أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة لطفلك أو طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة، مثل فيتامينات ب والسيلينيوم.

- الثوم

يتمتع الثوم بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة تساعد في الحفاظ على الصحة العامة لطفلك أو طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة.



إن إضافة الثوم إلى نظامهم الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل شدة ومدة نزلات البرد والأنفلونزا.

-الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتقليل مدة نزلات البرد والأنفلونزا لدى طفلك أو طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة.

- فاكهة الكيوي تعتبر فاكهة الكيوي واحدة من أغنى مصادر فيتامين C، ويوجد فيتامين C أيضًا في العديد من الفواكه (مثل المشمش الأسود والبرتقال والفراولة والتوت) والخضروات (مثل الفلفل الاحمر والخضروات الورقية الخضراء) .

-الخضراوات الورقية الخضراء الخضروات الورقية الخضراء غنية بالمواد الكيميائية النباتية وتوفر لطفلك في مرحلة ما قبل المدرسة مصدرًا قيمًا لفيتامين E.، يعمل فيتامين E كمضاد للأكسدة لحماية خلايا جسم الأطفال من التلف.

- البقوليات الحمص والفاصوليا والعدس غنية بالألياف وهي أيضًا مصدر جيد للحديد.

إنها بمثابة "معززات مناعية" طبيعية في جسم طفلك الدارج أو في مرحلة ما قبل المدرسة.

- اللحوم الحمراء الخالية من الدهون اللحوم الحمراء الخالية من الدهون غنية بالحديد والزنك وتحافظ على لياقة الجهاز المناعي لدى طفلك الدارج أو في مرحلة ما قبل المدرسة.

يمتص جسمك الحديد من الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك ولحم الخنزير بشكل أفضل من مصادر الحديد النباتية.

- المكسرات والبذور تحتوي المكسرات والبذور على مواد كيميائية نباتية وفيتامين E والألياف.

الألياف ضرورية لصحة جيدة. فهو يساعد في الحفاظ على أمعاء طفلك الدارج أو في مرحلة ما قبل المدرسة في حالة توازن جيد ونظام المناعة لديه قوي.