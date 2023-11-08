مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الدولية لغزة

العريش - محمد حسين

شهد مطار العريش بشمال سيناء تواصل تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، وتهبط بمطار العريش يوميا طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة انسانية عاجلة يتسلمها فرع الهلال الأحمر المصرى ويعيد نقلها مشحونة على قاطرات إلى بوابة معبر رفح حيث تعبر للجانب الفلسطينى.

وأوضحت بيانات متابعة حركة وصول المساعدات لغزة إلى مطار العريش خلال الساعات الماضية هبوط 6 طائرات محملة بـ 227 طنًا من المساعدات المتنوعة، بينها 3 طائرات من دولة الإمارات محملة بـ 45 طنًا من المستلزمات الطبية، وطائرة من الكويت محملة بـ 32 طنًا من المواد الغذائية وطائرة من باكستان محملة بـ 84 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وطائرة من الاتحاد الأوروبى محملة ب 5 طنا من المستلزمات الطبية.

ارتفع عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى إلى 96 طائرة حملت عدة الاف من أطنان المساعدات المتنوعة، تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.

ونقلت المساعدات من 28 دولة عربية واجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.