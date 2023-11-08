اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:41 م
مصر للطيران تختتم مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى معرض سوق السفر العالمى
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء مشاركاتها في معرض سوق السفر العالمى WTM والذى أقيم خلال الفترة من 6 إلي 8 نوفمبر في لندن.
 
وخلال فاعليات المعرض والذى استمر على مدار ثلاثة أيام، عقد وفد مصر للطيران للخطوط الجوية والذي ضم عمرو عدوى رئيس قطاع الشئون التجارية، وأشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك)، وأحمد وجدي مدير عام التسويق، وإنجى نبيل مدير مكتب مصر للطيران بلندن عدة اجتماعات مع وكلاء السياحة والسفر والطيران ومنظمى الرحلات.
 
 كما قام قطاع السياحة(الكرنك) بتقديم عروض سياحية مختلفة والتي شملت برامج تسويقية و ترويجية جديدة، فضلًأ عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات لدعم سبل التعاون مع عدد من ممثلي المطارات وشركات الطيران وزيادة فرص تواجد مصر للطيران خاصة فى أسيا وأفريقيا.
 
ولاقي جناح مصر للطيران  بالمعرض إقبالًا كبيرًا واهتمامًا من زائري المعرض، وقد قامت مصر للطيران بتقديم هدايا تذكارية ذات طابع مصرى للزائرين.
 
 
IMG-20231108-WA0002
 
IMG-20231108-WA0004
 
IMG-20231108-WA0005
 
 






مصر للطيران

معرض سوق السفر العالمي

شركات الطيران

لندن

المطارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة