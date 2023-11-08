مصرع شخص في حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل في العلمين

مطروح: حسن مشالي

لقي شخص مصرعه، إثر حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل، بالقرب من محطة العلمين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين المركزي، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعاينة الحادث، ورفع آثاره من على السكة الحديد، وإعادة الحركة لطبيعتها.

تلقى مستشفى العلمين النموذجي، وصول عبده عزت محمد " 48 سنة" من محافظة البحيرة، جثة هامدة، إثر حادث تصادم قطار بالسيارة التي كان يستقلها، في مدينة العلمين، والجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينة، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ اللازم.