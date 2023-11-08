مستشفى الفيوم الجامعى يستقبل 9 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص

أصيب 9 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعى ، استقبل 9 مصابين وتبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وانقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، بعد كوبرى دمو بحوالى كيلو، وانقلب بهم، وتراوحت الإصابات بين حزمات وكسور، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.