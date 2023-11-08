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مسؤولة أممية تحذر: 50 ألف امرأة حامل فى غزة منهن 5500 على وشك الولادة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:27 م
مسؤولة أممية تحذر: 50 ألف امرأة حامل فى غزة منهن 5500 على وشك الولادة الوضع فى غزة
كتبت: هند المغربي

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أعربت ليلي بكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية عن حزنها الشديد لما يحدث في قطاع غزة من مجازر وحصار منذ أكثر من شهر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المسئولة الإقليمية بالأمم المتحدة  " لا وصف ولا مثيل للوضع على الأرض في غزة حاليا مضيفة"  الكارثة التي ارتكبتها الدول خلال الأسابيع الأربعة الماضية بالسماح بحصار 2.2 مليون فلسطيني داخل غزة أدت إلى كوارث عديدة." وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

وأضافت المسؤولة الإقليمية في الأمم المتحدة نحن، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قلقون جدا على حالة السكان وبالتحديد النساء، والنساء الحوامل لافته الي أنه يوجد 50 ألف امرأة حامل، منهم 5500 امرأة على وشك الولادة خلال الأسابيع القليلة القادمة وسط تقارير عن تدمير النظام الصحي وعدم وجود أطباء مؤكدة أن استهداف الأطباء والكادر الطبي والمستشفيات بشكل مباشر أدى إلى انهيار هذا النظام.

ولفتت المسؤولة الأممية هناك أطفال يصلون للمستشفيات دون أهل محذرة من مصيرهم في ظل هذا الوضع الكارثي مطالبة كل إنسان وكل دولة " لديها ضمير إنساني"، أن يطلبوا وقف إطلاق النار، وإتاحة المجال للأمم المتحدة للاستمرار في إيصال كل المستلزمات الإنسانية وأكدت المسؤولة الأممية أن  مستوى الكارثة وعدد الناس الذين يحتاجون للمساعدات في قطاع غزة  يفوق الامكانيات لإنقاذ حياة 2.2 مليون شخص

 







غزة

مصر

الأمم المتحدة

ليلي بكر قطاع غزة

جرائم الاحتلال الإسرائيلي



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